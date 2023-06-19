Şampiyonluğun ardından tatile çıkan Fenerbahçe Opet''in 19 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, sosyal medyada dikkat çekiyor.
Kariyeri kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Fedorovtseva, Türk halkının ilgisini üzerine topluyor.
2004 doğumlu Fedorovtseva'nın son kareleri, görenleri mest etti.
Kusursuz fiziği ile ayna karşısına geçen voleybolcu, duru güzelliğiyle poz verdi.
Barbie Arina
Rus güzeli Arina Fedorovtseva, boydan karelerini takipçileriyle paylaştı.
Türk ve yabancı binlerce beğeni alan pozlar, yorum yağmuruna tutuldu.
Arina'yı görenler, "manken gibisin", "bu ne güzellik", "sarı civciv", "Barbie bebek" yorumlarında bulundu.