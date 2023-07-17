Arjantin basını sızdırdı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hastalığı ortaya çıktı..."Kemik iliği..." Galatasaray'la yeniden anlaşma arifesinde olan Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hastalanması ile sarsıldı. Nara'nın sağlık durumuna ilişkin endişelendiren iddialar ortaya atıldı.

Galatasaray'a şampiyonluğu kazandıran futbolcuların başında gelen Mauro Icardi, yeni sezon için imzayı atmak üzere...

Icardi'nin eşi Wanda Nara da hem menajeri olarak hem de özel hayatıyla bir o kadar popüler.

Birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Icardi, Wanda Nara'nın hastalığı ile sarsıldı.

Hastaneye kaldırılan Wanda'dan endişendiren haberler geldi.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden Nara'nın beyaz kan hücreleriyle ilgili bir sorun yaşadığı belirtildi.

Arjantin basını ise dikkat çeken iddialar ortaya attı.

"Lösemi"

Arjantinli gazeteci Jorge Lanata’nın Radio Mitre’deki programında belirttiği üzere, Nara’nın lösemi hastalığına yakalandığı iddia edildi.

Haberde, bu bilginin Nara’nın yakınlarından üç ayrı kaynağın doğruladığı belirtildi.

Wanda Nara'nın sağlık durumuna dair ilk açıklama ise, babası Andreas Nara'dan geldi. Nara, kızının sağlık durumunun stabil olduğunu, rutin kontroller için Arjantin'e geldiğini belirtti.