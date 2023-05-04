Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç spor salonundan paylaştı, ortalık yıkıldı! "Kaslar estetik mi?" Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç, ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Ünlü isim şimdilerde kendini spora adıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sevda Dalgıç, spor salonundan paylaşım yaptı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

2007 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, gündem oldu. Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği dizide Sevda Dalgıç; Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Çetinaslan, Bülent Emin Yarar gibi oyuncularla başrolü paylaştı. 2007-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran dizide oyunculuk performansıyla göz dolduran Sevda Dalgıç, şimdi tanınmaz halde. O dönemlerde adını geniş kitlelere duyuran Sevda Dalgıç, sarı saçlarına elveda dedi. Şimdi tam bir esmer güzeli. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dalgıç, uzun zamandır ekranlardan uzak, sessiz sakin bir hayat sürdürüyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sevda Dalgıç, spor yapmayı da ihmal etmiyor, takipçilerini bu konuda bilgilendiriyor. Şimdilerde 39 yaşında olan Dalgıç, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. Adeta yıllara meydan okuyor. Spor salonundan paylaştı Arka Sıradakiler'in yıldızı Sevda Dalgıç, spor salonundan paylaşım yaptı. Kaslarıyla dikkat çeken Dalgıç, yıllar geçse de yaşlanmıyor. Paylaşımına binlerce beğeni geldi. 39 yaşındaki Sevda Dalgıç, ilk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisi ile yaptı. 160. Bölümde karakterin ölmesiyle diziden ayrıldı. Daha sonra Eyvah Oğluma Bir Haller Oldu isimli oyunda rol aldı. Sevda Dalgıç, geçtiğimiz yıl 27 Ağustos’ta Boğaz’da düğün yaparak dünya evine girdi.