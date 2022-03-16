Arka Sıradakiler'in Sedat'ı değişimiyle kalpleri çalacak, hele kıvırcık saçları! Adam yıllardır karizma...

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Sedat karakteriyle akıllara kazınan Oral Özer, değişimiyle ağızları açık bıraktı. 38 yaşındaki Özer'in son haline ''Adam yıllardır karizma'' yorumları yapıyor.

2007-2012 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan ve efsane diziler arasına adını yazdıran Arka Sıradakiler, dönemin gençliğini ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Dizinin başrollerinde ise Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü, Pelin Akil, Fırat Çöloğlu, Demir Kuvvetli ve Temmuz Karikutal gibi oyuncular yer almıştı.

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan Sedat karakteri ise Zehra'ya tecavüz etmiş ve dönemin gençliğinin nefretini kazanmıştı.

Sedat karakterine ise başarılı performansıyla dikkati çeken Oral Özer hayat vermişti.

Dizinin final yapmasının ardından birçok projede boy gösteren Oral Özer'in yıllar içindeki değişimi hayrete düşürdü.

SON HALİ GÖRENLERİN KALBİNİ ÇALIYOR

Arka Sıradakiler dizisinin en psikopat karakterlerinden Sedat'a hayat veren Oral Özer'in Instagram hesabını takip edenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan yakışıklı oyuncu Oral Özer'in geçen yıllara rağmen eski fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görülüyor.

Son olarak Bir Mucize Olsun dizisinde boy gösteren 38 yaşındaki oyuncu, hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Özer'in paylaşımlarına, ''Adam yıllardır karizma'', ''Çok yakışıklısın'', ''Hiç yaşlanmamış'', ''Arka Sıradakiler'i özledik'', ''Sedat çok değişmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Özer, uzun süredir Baba dizisinde Kübra karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.