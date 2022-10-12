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    Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı: Hüsnü Çoban ve ailesi ölüyor mu?

    Arka Sokaklar'ın yayınlanan son fragmanı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Hüsnü Çoban ve ailesi için tehlike çanları çalarken, Mesut'un olmayışı ise seyirciyi üzdü.
    • 12.10.2022 - 13:16
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    Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı: Hüsnü Çoban ve ailesi ölüyor mu?

    Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile Cuma günü ekranda olacak.

    Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında; aksiyon dolu sahneler yine göz doldurdu.

    Mesut'un olmayışı seyirciyi üzerken, kadroya yeni dahil olan oyuncular ise fragmanda yer aldı.

    Bunun dışında Hüsnü Çoban'ın öldürdüğü bir suçludan dolayı başı belaya girdi ve ailesi için tehlike çanları çalmaya başladı.

    Hüsnü Çoban'ın ailesine saran suçlunun çevresi, bundan sonrası için aksiyon almaya başladı.

    Peki, Hüsnü Çoban diziden ayrılacak mı? Hüsnü Çoban ve ailesi ölecek mi?

    İşte Arka Sokaklar 633. bölüm 2. fragmanı..

    Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı İZLE

    Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı: Hüsnü Çoban ve ailesi ölüyor mu? #1


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