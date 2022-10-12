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Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı: Hüsnü Çoban ve ailesi ölüyor mu?

Arka Sokaklar 633. böüm 2. fragmanı: Hüsnü Çoban ve ailesi ölüyor mu?

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son fragmanı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Hüsnü Çoban ve ailesi için tehlike çanları çalarken, Mesut'un olmayışı ise seyirciyi üzdü.