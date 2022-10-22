Arka Sokaklar 635. bölüm fragmanı: Rıza Baba'nın ailesini patlattılar

Arka Sokaklar'ın yayınlanan fragmanında: Rıza Baba ile uğraşan mafya babasının, ailesinin bindiği tekneye bomba koyduğu ve patlattığı görüldü.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar'dan yeni fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Mesut'un Amerika'ya gitmesinin ardındanm ekibin yeniden toparlandığı görüldü.

Mafya babasının peşine düşen ekibi bekleyen ise kötü bir sürpriz var..

Rıza Baba vazgeçmemeye kararlı olurken, ailesi ile çıkacağı tekne gezintisi facia ile bitti.

Rıza Baba ve ailesinin olduğu tekne havaya uçarken, herkes ölüp ölmediklerini merak etmeye başladı.

İşte Arka Sokaklar 635. bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 635. bölüm fragmanı İZLE