Arka Sokaklar 637. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'yı şok eden olay ne?

Arka Sokaklar 637. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'yı şok eden olay ne?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İşte Arka Sokalar 637. bölüm fragmanı..

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Her Cuma Kanal D'te yeni bölümüyle yayınlanan dizi bu hafta 637. bölümü ile ekranlara gelecek.

Her bölümü farklı aksiyonlara sahne olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları her Cuma ekran başına geçerek diziyi takip ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimlerin bulunduğu bu sene 17. sezonu ile izleyicinin karşısına çıktı.

Rıza Baba ve ekibini yeni bölümlde bekleyen tehlike ne? Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 637. bölüm fragmanı çıktı. İşte merakla beklenen Arka Sokaklar 637. bölüm fragmanı..

Arka Sokaklar 637. bölüm fragmanı VİDEO