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Arka Sokaklar 649. bölüm fragmanı: Teşkilat çökecek: Rıza Baba ve ailesine acı son...

Arka Sokaklar 649. bölüm fragmanı: Teşkilat çökecek: Rıza Baba ve ailesine acı son... Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Cuma günlerinin reyting rekortmeni diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Rıza Baba ve ailesine acı son….