Türk televizyonlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezon bölümleriyle ekranlara döndü, ve izleyicileriyle buluştu.
Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncuların başrolünde yer aldığı polisiye türündeki dizi, 10 Kasım Cuma akşamı 648. bölümüyle ekranlara geldi.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi, izleyicileri her bölümde farklı sürprizlerle karşılamaya devam ederken, 649. bölüm fragmanı da büyük merak uyandırdı.
Sadullah rahat durmayacak. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…
Sadullah, Rıza Baba ve ailesine saldırıyor!
Arka Sokaklar dizisindeki entrikaların merkezinde bu sefer Sadullah'un çirkin planları var. Rıza Baba ve ekibi, Sadullah'ın peşini bırakmazken, bu defa Sadullah’ın hedefinde komiserlerin aileleri var.
Çocuk, yaşlı, kadın demeden herkesi tehdit eden Sadullah'un bu acımasız planı, büyük heyecan yaratacak.
Fragmanın son sahnesindeki canlı bomba bakalım kaç can alacak. Rıza Baba bu saldırılara engel olabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...