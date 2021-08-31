Arka Sokaklar dizisinden kimler ayrıldı, kimler kadroya dahil oldu? Yeni sezon başlıyor..

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile başlamaya hazırlanırken, yaşanan ayrılıklar ise seyirciyi üzdü. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kimler ayrıldı, kadroya kimler dahil oldu? İşte detaylar..

16 sezondur Kanal D ekranlarında devam eden ve hatırı sayılır bir seyirciye sahip olan Arka Sokaklar, yeni sezonu için gün sayıyor.

Dizinin yeni sezonunda bazı ayrılan oyuncular olduğu çin büyük değişimler olması bekleniyor.

Dizi ekibi yaz boyunca, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için anlaşmalar yapmaya çalıştı.

Dizinin hayranları ise net olarak kimin gidip, kimin geldiğini öğrenmek istiyor ve "Arka Sokaklar dizisinden kimler ayrıldı, kadroya kimler dahil oldu?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Arka Sokaklar dizisinden kimler ayrıldı, kadroya kimler dahil oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik’in veda ettiği diziden, son olarak Ali karakterine hayat veren oyuncu Alp Korkmaz ayrıldı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE KİMLER DAHİL OLDU?

Metin Çoban'ı canlandıran eski oyunculardan Furkan Göksel geri dönerken, Merve Oflaz’ın yerine ise 2020 Best Model 2.’si olan Deniz Çatalbaş’ın dahil olduğu ve Aslı Komiser rolünü canlandırmasının planlandığı belirtildi.