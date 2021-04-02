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    Arka Sokaklar Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kaç yaşında, nereli?

    Arka Sokaklar dizisinde Giray karakteri seyircilerin merak konusu oldu. Zeliş'e çirkin saldırıda bulunan Giray kimdir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler..
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 17:44
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    Arka Sokaklar Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kaç yaşında, nereli?

    Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne Giray’ın Zeliş’e çirkin saldırısı damga vurdu. Hüsnü, kendisine ateş açan Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu.

    Giray bunun intikamını almak için Zeliş’in peşine düştü ve ona işkence yaptı. Yeni bölümde Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastaneye gidiyor.

    Arka Sokaklar dizisinde Giray karakterine Ceyhun Özkuş hayat vermektedir. Peki Ceyhun Özkuş kimdir? İşte detaylar..

    ARKA SOKAKLAR GİRAY (CEYHUN ÖZKUŞ) KİMDİR?

    Oyunculuğu ile dikkat çeken Ceyhun Özkuş, Ankara'da doğmuştur.

    Polatlı TOBB Fen Lisesi'nde eğitim gören Özkuş, Akdeniz Üniversitesi Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.

    İstanbul'da yaşayan oyuncu adını Arka Sokaklar dizisindeki Giray karakteriyle duyurdu.

    Ceyhun Özkuş Instagramda @y.ceyhunozkus kullanıcı adıyla bulunmaktadır.

    Arka Sokaklar Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kaç yaşında, nereli? #1

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