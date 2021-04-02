Arka Sokaklar Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne Giray’ın Zeliş’e çirkin saldırısı damga vurdu. Hüsnü, kendisine ateş açan Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu.

Giray bunun intikamını almak için Zeliş’in peşine düştü ve ona işkence yaptı. Yeni bölümde Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastaneye gidiyor.