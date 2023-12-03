Arka Sokaklar hayranlarına müjde: Öldü sanmıştık, efsane geri dönüyor… Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’dan izleyicilere müjdeli haber geldi. Sevilen karakterin diziden ayrılması, hayranlarını üzmüştü. Dizinin efsanesi geri dönüyor…

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Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisi, son zamanlarda beklenmedik ayrılıklarla gündeme gelmiş ve seyirciyi şaşırtmıştı.

Ancak, yaşanan sürpriz gelişmeler dizinin geleceği hakkında yeni heyecanları da beraberinde getirdi.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Cansu Fırıncı ve İlker İnanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, son bölümlerde dizinin seyrini etkileyecek büyük değişimlere sahne oldu.

Geçtiğimiz zaman diliminde Gizem Terzi ve Ali Haydar Tepe gibi genç yeteneklerin veda etmesinin ardından, yeni gelişmeler yaşandı.

Dizide büyük bir hayran kitlesi oluşturan iki karakter resmen geri dönüyor…

İki efsane geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon kadrodan ayrılan güzel oyuncu Oya Okar ve efsanevi başrol oyuncusu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönme iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Mesut Komiser'in tedavi için ABD'ye gitmesi ve ardından Selin Komiser'in onun peşinden gitmesiyle oluşan boşluk, dizinin dinamiklerini değiştirmişti.

Son haftalarda Rıza Baba ve ekibinin zorlu bir sınav verdiği ve ekip içinde dağılma sürecine girdiği sırada, bu iki önemli karakterin diziye geri döneceği öne sürüldü.

Arka Sokaklar Selin Komiser ve Mesut Komiser'in hangi bölümde kadroya dahil olacakları ise merak konusu.