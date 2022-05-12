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    Arka Sokaklar izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu

    Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, dizinin sezon final tarihini açıkladı. Ergin, ayrıca ''Yeni sezon olacak mı?'' sorusuna da yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:56
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    Arka Sokaklar izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu

    Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

    Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizinin ne zaman sezon arası vereceği merak ediliyordu.

    Sezon finali tarihi belli oldu

    13 Mayıs Cuma akşamı 627. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

    Dizide Rıza Soylu karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, önceki gün Gazete Magazin'e açıklamada bulundu.

    Enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Ergin, ''16 sene oldu hala heyecanlıyız. Bakalım daha ne kadar gidecek, onu da kimse bilmiyor. Oldukça değişti şartlar, bilmiyorum ne olur. Ama biz aynı hızla devam ediyoruz. Daha bitirmemize de dört bölüm kaldı. Böylece sezonu da bitirmiş olacağız. İnşallah seneye bütün dizilerle hep beraber, aynı şekilde başlarız.'' açıklamasında bulundu.

    Buna göre  Arka Sokaklar dizisi, 17 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek 632. bölümüyle birlikte 16. sezonunu tamamlayacak. Dizi, 17. sezonu ile Eylül ayında yeniden Kanal D ekranlarında olacak.

    Arka Sokaklar izleyicilerini üzecek haber! Sezon finali tarihi belli oldu #1


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