Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 638. Bölümünden sonra ekranlara ara verdi. Peki neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyon tarihinde yayınlanan en uzun dizilerden biri olan Arka Sokaklar, yayın hayatına ilk 2006 yılında başladı. O tarihten bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz, senaristliğini ise Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan üstleniyor.

Efsane dizinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu’nun babasının rahatsızlığı sebebiyle ara verilmişti. Dizinin bu hafta da yayınlanmaması izleyicilerde soru işareti bıraktı.

Arka Sokaklar izleyicileri dizinin 639. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Farklı bir sebep olup olmadığını da merak ediyor.

Peki bu hafta Cuma günü Arka Sokaklar var mı? 639. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziyle ilgili merak edilenler…

Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor?

Dizinin yapımcısı İlker İnanoğlu’nun babasının rahatsızlığı sebebiyle diziye 45 günlük ara verildi. İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili yaptığı açıklamada “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz bir bilgi gelmedi. Konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.