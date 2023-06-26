Arka Sokaklar seyircisi yıkılacak! Geri dönüyor ama o eksik... Yeniden sete çıkacağı öğrenilen Arka Sokaklar kadrosundan bir isim eksildi.

Arka Sokaklar seyircisi, 17 sezonluk yapıma hasret kaldı.

Arka Sokaklar dizisi geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara verdi ve bir daha yayınlanmadı.

Ancak özlem bitiyor...

Ekip, yeniden setlere dönüyor.

Ağustos'ta sette

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar yeniden yayınlanacak.

Yeni sezonda 639. bölümüyle seyirciyle buluşmaya devam edecek olan dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.

Türker İnanoğlu‘nun haklarını bedelsiz olarak devrettiği diziyi yine Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul da yazacak.

Selin Komiser yok

Ancak dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu‘nun devam edeceği dizide bir de ayrılık yaşandı.

Selin komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı.