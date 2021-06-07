Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? 15 yıl sonra veda...

Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? 15 yıl sonra veda...

Kanal D'nin 15 yıldır izleyiciyle buluşan en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Tekin karakterinin ayrılık iddiaları gündeme geldi. Peki Tekin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yaklaşık 15 sezondur ekranlarda yer alıyor.

Sezon finaline yaklaşan dizide komise Hüsnü Çoban'ın çocuklarına hayat veren Onur Bay'ın vedası seyircilerin merak konusu oldu.

Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay diziye veda mı edecek? soruları araştırılıyor.

Dizinin sıkı takipçileri ayrılık haberlerine dair detayları merak ediyor. Peki Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar..

ARKA SOKAKLAR TEKİN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Arka Sokaklar'dan iki oyuncu birden ayrılıyor. Dizinin 'Tekin’i Onur Bay ve 'Zeliş' karakterini canlandıran Yüsra Geyik sezon finali öncesinde izleyicilere veda edecek.

Onur Bay ve Yüsra Geyik, 15 yıldır dizide rol alıyordu.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizide önümüzdeki hafta sezon finali yapacak.

ONUR BAYSAL KİMDİR?

İstanbul'da 1996 yılında dünyaya gelen Onur Bay aslen Orduludur. Oyuncu 25 yaşındadır.

Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde alan Onur Bay, ilk kez 2005 yılında Köpek adlı dizide ekranlarda gözüktü.

2006'da Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atan Onur Bay o zamanlar 10 yaşındaydı.

2010'da Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.