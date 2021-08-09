Arka Sokaklar vedaya doymuyor! Zeliş, Tekin, Bahar derken bir yıldız daha kaydı.. O ismin gidişi pes dedirtti

Arka Sokaklar vedaya doymuyor! Zeliş, Tekin, Bahar derken bir yıldız daha kaydı.. O ismin gidişi pes dedirtti

15 sezondur ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinde ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Yüsra Geyik, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın veda ettiği dizinin ana kadrosunda bir flaş ayrılık daha yaşandı.

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan ve Erler Film'in kurucusu, yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan polisiye dizi Arka Sokaklar'dan peş peşe ayrılık haberleri geliyor.

Eylül ayında 16. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin çekimlerinin 10 gün içinde başlayacağı öğrenildi.

Ancak büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar'da, Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik'in veda etmesinin ardından flaş bir ayrılık haberi daha geldi. Bu haber dizinin sıkı takipçilerini de isyan ettirdi.

ALP KORKMAZ VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar'da 15 yıldır Ali Akdoğan karakterine hayat veren ve her sezon öncesi ayrılacağı haberleriyle gündeme gelen Alp Korkmaz bu kez diziye veda etti.

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın oturduğu dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadroda olan oyuncular projeye devam ediyor.