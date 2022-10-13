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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon yarın mı başlayacak?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon yarın mı başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar 17. sezonu ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Peki yeni sezon ne zaman başlayacak?