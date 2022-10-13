- Haberler
- Medya Haberleri
- Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon yarın mı başlayacak?
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon yarın mı başlayacak?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar 17. sezonu ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Peki yeni sezon ne zaman başlayacak?
- 13.10.2022 - 17:31
Kanal D ekranlarının ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara dönüyor.
Sevilen dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı uzun süredir araştırma konusu oldu.Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizi 5 yeni oyuncuyla yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi belli oldu.
Arka Sokaklar yeni sezona ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.Dizinin yeni sezonu 14 Ekim Cuma (yarın) ekranlara gelecek.Dizi 633. bölümü ile kaldığı yerden heyecana devam edecek..