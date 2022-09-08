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    Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlıyor?

    Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, dizinin yeni sezon tarihi..
    • 08.09.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:29
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    Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlıyor?

    Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizilerinden biri oldu.

    Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar dizisi 17. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

    Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin üstlendiği dizinin yeni sezon çekimlerine başlandı.

    ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Arka Sokaklar 17’nci sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı.

    Dizisinin eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

    Öte yandan; geçtiğimiz günler, dizide Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı.

    Mesut Komiser artık yok!

    Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı.

    Çoruh, şu sözlerle veda etti:

    "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler."

    Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlıyor? #1


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