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- Arka Sokaklar'a çok konuşulacak transfer! 4 yeni oyuncu geliyor
Arka Sokaklar'a çok konuşulacak transfer! 4 yeni oyuncu geliyor
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 14:48
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.
Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.
4 YENİ OYUNCU GELİYOR
Arka Sokaklar'ın 600'üncü bölümüne, ''Alexandra'' karakteriyle Emel Özcan dahil olmuştu. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise dört yeni oyuncu daha katılıyor.
Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
ARARAT MOR
SEÇİK BUKET AKINCI
MEGMET PAMUKÇU
HÜSEYİN ERKANLI
EMEL ÖZCAN