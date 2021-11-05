Arka Sokaklar'a çok konuşulacak transfer! 4 yeni oyuncu geliyor

Kanal D'nin 16 sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'dan bomba bir transfer haberi geldi. Geçen yıllara rağmen liderliğini sürdüren Arka Sokaklar'ın kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oldu.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

4 YENİ OYUNCU GELİYOR

Arka Sokaklar'ın 600'üncü bölümüne, ''Alexandra'' karakteriyle Emel Özcan dahil olmuştu. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise dört yeni oyuncu daha katılıyor.

Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

ARARAT MOR

SEÇİK BUKET AKINCI

MEGMET PAMUKÇU

HÜSEYİN ERKANLI

EMEL ÖZCAN