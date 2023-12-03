Arka Sokaklar'a soruşturma şoku! Adalet Bakanı o sahnelere tepki gösterdi: 'Kabul edilemez' Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde yer alan sahneler sosyal medyada gündeme oturdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında açıklama yaptı..

ensonhaber.com

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ekrana gelen bazı sahneler sosyal medyada gündeme oturdu.

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, bir infaz koruma memurunun yer aldığı sahneler büyük tepki çekti.

Dizide İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Komiser'in koğuşta gardiyanlar tarafından darbedildiği sahneler gündem oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz ve koruma memurlarıyla ilgili sahnelerden dolayı 'Arka Sokaklar' dizisine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bölümde yayınlanan sahnelerden dolayı 'Arka Sokaklar' dizisi hakkında paylaşım yaptı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bir Tv dizisinde Ceza İnfaz Kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.

Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Dizi hakkında nasıl bir karar verileceği önümüzdeki günlerde belli olacak..