Arka Sokaklar'a yeni polis geliyor! O isim Ali'yi aratmayacak

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedaların ardından sevindirici bir haber geldi. Zalim İstanbul'un Yusuf'u Oğuz Peçe, kadroya dahil oldu.

Kanal D ekranlarının 15 sezondur ilgiyle izlenen ve Erler Film'in kurucusu, yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu akşam 16. sezonuyla ekranlara dönüyor.

Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın oturduğu diziye; Merve Oflaz, Onur Bay, Yüsra Geyik ve Alp Korkmaz veda etmişti.

Kan kaybeden fenomen dizide Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın ayrılığının ardından yeni polisin kim olacağı merak ediliyordu.

OĞUZ PEÇE ARKA SOKAKLAR'DA

Daha önce ''Kalbim Yangın Yeri'' ve ''Zalim İstanbul'' dizilerinde izleyici karşısına çıkan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Peçe, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Oğuz Peçe, dizide Emre Komiser rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan dizide geçen sezon rol almaya başlayan Gaye Gürsel de yeni sezon için anlaşmasını yeniledi.