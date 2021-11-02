Arka Sokaklar'da ayrılık rüzgarı devam ediyor: Rıza Baba yolun sonuna geldi!

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in maddi nedenlerden dolayı diziden ayrılacağı belirtildi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla liderliği zorlamaya devam ediyor.

Cuma günleri ekrana gelen ve sosyal medyanın en fazla konuştuğu dizilerden olan Arka Sokaklar, kadrosuyla dikkati çekiyor.

Son zamanlarda ayrılıklarla gündeme gelen dizinin kadrosundan ise Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrıldı.

Yaşanan bu ayrılıklar diziyi yıllardır takip eden seyircileri üzerken, bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

Seyirci Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın ayrılığı ile şoke olurken, Zafer Ergin'in adı ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Peki, Zafer Ergin diziden ayrılacak mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ZAFER ERGİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre; Zafer Ergin yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ancak hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak.

Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı. Bu iddialara ilişkin ise henüz net ve resmi bir açıklama gelmedi.