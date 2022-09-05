Arka Sokaklar'da büyük veda! Efsane isim 16 yıl sonra kadrodan ayrıldı...

Arka Sokaklar dizisinde Mesut'a hayat veren Şevket Çoruh, kadrodan ayrıldığını duyurdu. Başarılı ismin 16 sezon boyunca yer aldığı diziden ayrılması, hayranlarını şoke etti.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

16 sezon boyunca ara vermeyen ve her yayınladığı gün rekorlar kıran dizi, bugüne kadar birçok derin konuya değindi.

Polisiye türündeki dizi, kadrosunda ise şimdiye kadar birbirinden başarılı oyuncuları ağırladı.

Geçtiğimiz sezon Onur Bay ve Yüsra Geyik gibi uzun yıllardır kadroda olan oyuncularına veda eden diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Usta oyuncu, 16 sezon boyunca ve tam 632 bölüm rol aldığı Arka Sokaklar dizisine veda mesajıyla herkesi duygulandırdı.

Oyuncunun diziden ayrılmasını istemeyen ve şoke olan hayranları ise sosyal medyadan binlerce yorum yağdırdı.

Şevket Çoruh'un vedası

16 sezon boyunca ekranda izlediğimiz Mesut artık Arka Sokaklar’da olmayacak. İşte Şevket Çoruh’un hayranlarına veda mesajı:

“16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu’na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

“Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh”