Arka Sokaklar'da 'kanal' krizi! 17 sezonluk adresi değişiyor...

Sete 45 günlük bir ara vererek izleyicisini tedirgin eden Arka Sokaklar'ın ekran macerasına başka bir kanalda devam edeceği iddia edildi.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17 sezondur setlerden ekranlara geliyor.

Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri seyircisiyle buluşuyor.

Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı dizi ilk günkü nabzını korumayı başarırken, 45 günlük bir sağlık arası verildi.

Ardından gelen bir iddia ise izleyicileri şoke etti.

Kulislerden edinilen bilgiye göre fenomen dizi kanal değiştirmeye hazırlanıyor.

Ekonomik sorunlar

Arka Sokaklar’ın yapımcısı ile Demirören Medya’nın bir süredir ödeme konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı.

Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.

Arka Sokaklar'ın yeni kanalı

Ödeme krizinin ardından alınan ‘ara verme’ kararı üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre, Arka Sokaklar’ın ekran macerasına ATV’de devam edeceği konuşuluyor.