Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısı Pınar'ı bir de şimdi görün! Değişimiyle şoke etti

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısı Pınar'ı bir de şimdi görün! Değişimiyle şoke etti

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümlerinde, Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı canlandıran oyuncu Pınar Aydın, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, geçmişten günümüze pek çok oyuncu değişikliği yaşayan diziler arasında yer alıyor.

2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan ve günümüzde bile ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncuları, zaman zaman değişimleriyle gündeme geliyor.

Sevilen dizinin ilk bölümlerinde, Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Aydın, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bu dizi sayesinde geniş kitlelerce tanınan Pınar Aydın, 2013 yılından beri gözlerden uzak yaşıyor.

2 çocuk annesi Aydın'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı. Aydın'ın fit halini koruduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte güzel oyuncunun son hali...

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

2005 yılında ekranlara gelen ''Savcının Karısı'' dizisiyle oyunculuğa adım atan Aydın, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Ardından Kapalıçarşı, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.

PİŞMANLIK DUYMUŞTU

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Pınar Aydın, 2 yıl boyunca yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı için pişman olduğunu anlatmıştı.

Aydın, oyunculuğu bırakma sebebini, ''Hem kilo almıştım hem de çocuğumu bırakmak istemedim.'' sözleriyle dile getirmişti.

Ardından Kapalıçarşı, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.