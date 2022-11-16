Arka Sokaklar'da vedanın ayak sesleri! Üzen haberi duyurdular, seyirci şokta...

Arka Sokaklar dizisi ile ilgili üzen haber geldi. Mesutn Komiser'in diziden ayrılması sonrası işler iyi gitmezken, şimdi ise ara verileceği duyuruldu.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, Cuma günleri ekrana geliyor ve seyircisini televizyon başına kilitlemeyi başarıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, bugüne kadar sayısız oyuncuyu kadrosunda ağırladı.

Birden fazla ve kaliteli oyuncu ile yollarını ayıran dizide, en şaşırtıcı ayrılık ise Şevket Çoruh'unki oldu.

Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması dengeleri bozdu ve seyirciyi bir hayli üzdü.

Şevket Çoruh'un ayrılığının ardından bir bomba haber daha geldi. Diziye ara verildiği duyuruldu.

Arka Sokaklar bitiyor mu?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve 17 yıldır aralıksız yayınlana Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi.

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşım

da dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere 45 gün ara verildiğini duyurdu. Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KanalD’de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara dönecektir. Kamuoyuna duyrulur…"