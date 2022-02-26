Arka Sokaklar'dan ayrıldı, Evlilik Hakkında Her Şey'e dahil oldu! Diziye yeni bir renk katacak

Arka Sokaklar'dan ayrıldı, Evlilik Hakkında Her Şey'e dahil oldu! Diziye yeni bir renk katacak

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Komiser Muzo karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gizem Soysaldı, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna Buket rolüyle dahil oldu.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Yiğit Kirazcı'nın veda ettiği diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı.

GİZEM SOYSALDI EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Komiser Muzo rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Yalancı dizisinde rol alan Gizem Soysaldı, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Güzel oyuncuı Gizem Soysaldı, her salı yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizide Buket karakterine hayat verecek.