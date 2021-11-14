Arka Sokaklar'dan Camdaki Kız'a öyle bir isim geldi ki! Burcu Biricik'in tahtı sallanacak

Arka Sokaklar'dan Camdaki Kız'a öyle bir isim geldi ki! Burcu Biricik'in tahtı sallanacak

Geçtiğimiz sezon 15 sezondur rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik, yeni sezondaki projesini belirledi. Geyik, Kanal D'nin reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yüsra Geyik, Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veriyordu.

15 yıldır canlandırdığı Zeliha karakteriyle izleyicilerin ailesinin bir ferdi haline gelen Yüsra Geyik'in geçtiğimiz sezon sonunda diziye veda etmesi herkesi şaşırtmıştı.

Hayranları Yüsra Geyik'in yeni sezonda hangi projede yer alacağını merak ederken beklenen açıklama gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi.

CAMDAKİ KIZ'A KATILDI

Yüsra Geyik, yeni sezondaki projesi için tercihini yine aynı kanalda yayınlanan reyting rekortmeni bir diziden yana kullandı.

Geyik, başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan'ın yer aldığı Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ZELİHA'YA HAYAT VERECEK

Yüsra Geyik, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilerek ekranlara uyarlanan Camdaki Kız'da, Hayri'nin mahallesinde yaşayan Zeliha isimli karaktere hayat verecek.

Annesi hasta olan Zeliha'yı herkes hemşirelik yapıyor sanarken genç kadının ikinci bir kimliği olduğu ortaya çıkacak.

Güzel oyuncu, Camdaki Kız'ın 20. bölümünde Muzo'nun sevgilisi rolünde izleyici karşısına çıkacak.