Arka Sokaklar'dan Nurgül Yeşilçay'lı Son Nefesime Kadar'a bomba transfer! Oyunculuk dersi verecek

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Nilgün karakteriyle akıllara kazınan Aysun Metiner, başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı 'Son Nefesime Kadar' adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Hatice Meryem'in kaleme aldığı FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu seçimleri de devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı dizide, Nurgül Yeşilçay'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Dizi severler tarafından merakla beklenen uyarlama diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

AYSUN METİNER SON NEFESİME KADAR İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü oyunculuğuyla bilinen Aysun Metiner, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Aysun Metiner, ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Nilgün karakteriyle adından söz ettirmişti.

Hercai dizisinde canlandırdığı Dilşah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aysun Metiner, son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.