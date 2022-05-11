Arka Sokaklar'dan şoke eden fragman! Hüsnü ve Mesut Komiser bomba yüklü araca bindi, araç patladı...

Arka Sokaklar'dan şoke eden fragman! Hüsnü ve Mesut Komiser bomba yüklü araca bindi, araç patladı...

Arka Sokaklar dizisinin 627. bölüm 2. fragmanında; Hüsnü'nün arabasına bomba koyuldu. Bomba yüklü araca binen Hüsnü ve Mesut Komiser'in akıbeti merak uyandırdı. Peki Hüsnü ve Mesut Komiser ölecek mi?

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, 13 Mayıs Cuma akşamı 627. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 617. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde; Hüsnü'nün arabasına bomba konuluyor.

Bebeğini kaybeden Esra eve döner ve herkes yas içindedir. Tüm bunlar yaşanırken bir de Hüsnü açığa alınır.

Ancak intikam çanları çalarken Hüsnü'yü büyük bir tehlike beklemektedir. Hüsnü ve Mesut Komiser, bomba yüklü araca biner.

Mesut, anahtarı çevirdiğinde patlama sesi duyulur. Peki Hüsnü ve Mesut Komiser ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 627. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 627. Bölüm Fragmanı - 2 İzle

Arka Sokaklar 626. bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 6 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan 626. bölümünde ekip Esra'nın başına gelen talihsiz olayla yıkılır.

Ercan isimli bir adam mahalleli tarafından linç edilir ve hayatını kaybeder. Mahalleliyi sorgulayan ekibimiz Ercan’ın bir kızı taciz ettiğini öğrenir. Fakat linç edenlerin hiçbiri olayı görmemiştir. Ekibimiz olayı araştırarak gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Nazike mahalleden arkadaşı Ferhunde’nin evine gider. İkili dedikoduya dalmışken eve gelen sözde tamirci tarafından soyulduklarını anlamazlar. Ferhunde’nin kocası Cevdet hırsızlarla baş edemeyince çaresizce Hüsnü’den yardım isteyecektir.