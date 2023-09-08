Arka Sokaklar'ın Aylin'ini üniformasız gören mest oldu! "Yaktın bizi komiserim" Efsane dizi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Aylin'e, Özlem Çınar hayat veriyor. Çınar'ın sosyal medyadaki kareleri ise, izleyicileri mest ediyor.

ensonhaber.com Kanal D'nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, yeniden başlıyor. Final iddialarıyla seyircileri üzen dizi, yeni sezonuyla ekranlarda. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesecek. Dizinin her bir karakteri, seyircilerin gündemine geldi. Dizide hayat verdiği Aylin karakteriyle ekranların tanınan simalarından biri olan Özlem Çınar da ilgi odağı oldu. Aylin Komiser'in güzelliği 13 yıl boyunca rol aldığı diziden 2019 yılında ayrılan Özlem Çınar, 2023 sezonuyla yeniden döndü. Arka Sokaklar'ın Aylin Komiser'i Özlem Çınar, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çekti. 48 yaşındaki Çınar'ın set dışındaki kareleri, beğeni topladı.

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