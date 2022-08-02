Arka Sokaklar dizisinde Bahar'a hayat veren Merve Oflaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, Var Mısın Yok Musun yarışmasında boy gösterdi.

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanan Oflaz, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı.

Bu sayede oyunculuğa adım atan Merve Oflaz, Ayşe Hatun rolüyle hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Not Defteri ve Güzel Köylü gibi projelerde de yer alan Merve Oflaz, Survivor All Star'da şansını denedi ancak yedinci olarak ayrıldı.

Son olarak 2017 - 2021 yılları arasında Arka Sokaklar'da yer alan Merve Oflaz, Bahar karakterine hayat verdi.

Bahar Komiser rolüyle tanınan ve uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Tatilin tadını çıkaran ve cesur kareler çektiren Merve Oflaz, son olarak beyaz üstüyle poz verdi.

Oflaz'ın kusursuz fiziği ve güneşin yaktığı bronz teni, sosyal medyayı salladı.

Merve büyüledi

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Merve Oflaz, son olarak beyazlar içinde poz verdi.

Minicik üstüyle göğüslerini kapatan bir kombinle poz veren Oflaz, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçilerinden bazıları Oflaz'ın pozlarına, "Senden daha güzelini görmedim" ve "Taş mısın be kadın" şeklinde yorumlar yaptı.

Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Oflaz'ın Instagram hesabındaki diğer paylaşımları da merakla takip ediliyor.

İŞTE MERVE OFLAZ'IN SON KARELERİ