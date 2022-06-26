Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i mavi leoparlı bikinisiyle öyle bir frikik verdi ki...

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i mavi leoparlı bikinisiyle öyle bir frikik verdi ki...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği bahar kareakteriyle akıllara kazınan Merve Oflaz, tatil pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

'Var mısın Yok musun?' ve 'Survivor' programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz, oyunculuk alanında kendisini göstermeye başladı.

Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar gibi kaliteli dizilerde yer alan Merve Oflaz, Bahar Komiser karakteri ile akıllara kazındı.

16 sezondur Türk televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'da boy gösteren Oflaz, sosyal medyanın ise sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Son olarak Bahar Komiser'i canlandıran ve ekranlardan çekilen Oflaz, aşk hayatı ve düzgün fiziğiyle gündeme geliyor.

Şu sıralar Alan Hakko ile aşk yaşayan genç ve başarılı isim, sezonun başlamasının ardından soluğu tatilde aldı.

Sık sık spor yapan ve Survivor'da da bu sayede birinci olan Oflaz, düzgün fiziğini giydiği bikinilerle süslüyor.

Tatilden çektirdiği kareleri sosyal medya üzerinden görücüye çıkaran Merve Oflaz, herkesin ilgisini çekiyor.

Merve Oflaz'dan şov

Oldukça formda gözüken Merve Oflaz, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dillerden düşmüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle deniz ve güneş sezonunu Çeşme'de açan Oflaz, yazın tadını çıkarıyor.

Yazı oldukça güzel karşılayan Merve Oflaz, bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladı.

Kusursuz fiziği ile dikkati çeken Oflaz'a, "Bu kadar güzel olamazsın ama ya" tarzında binlerce yorum geldi.