Arka Sokaklar'ın Bahar'ı banyodan paylaştı, fiziğiyle büyüledi! 'Beni tutukla razıyım'

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i Merve Oflaz, takipçilerini adeta büyüledi. Oflaz'ın son kareleri, beğeni yağmuruna tutuldu.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Banyo aynasından pozlar

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, o karelere bir yenisini ekledi.

Tatilin keyfini süren ve bronz teniyle ayna karşısına çeken güzel oyuncu, banyodan pozlar verdi.

Göbeğini açık bırakan elbisesi ve bikini iziyle dikkat çeken Oflaz, peş peşe fotoğraf paylaştı.

Takipçileri ise, Merve Oflaz'ı beğenmeden geçemedi.

İşte o kareler...