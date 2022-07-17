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    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Mikonos'u inletti! 'Yunan böyle fizik görmemiştir'

    Yunanistan tatiline çıkan Merve Oflaz, yeni kareleriyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 17:41
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    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Mikonos'u inletti! 'Yunan böyle fizik görmemiştir'

    Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

    Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

    Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da tatil pozlarını paylaştı.

    Merve Oflaz tatilde

    Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, bikinisiyle boy gösterdi.

    Tatilin keyfini çıkaran Oflaz, fiziğini takipçilerinin beğenisine sundu.

    Peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü oyuncuya "Fizik deyince de sen", "Fantastik", "Yaz güzeli", "İçimiz açıldı" yorumları geldi.

    İşte o kareler...

    Arka Sokaklar ın Bahar ı Mikonos u inletti! Yunan böyle fizik görmemiştir #1

    Arka Sokaklar ın Bahar ı Mikonos u inletti! Yunan böyle fizik görmemiştir #2

    Arka Sokaklar ın Bahar ı Mikonos u inletti! Yunan böyle fizik görmemiştir #3

    Arka Sokaklar ın Bahar ı Mikonos u inletti! Yunan böyle fizik görmemiştir #4


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