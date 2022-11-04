Arka Sokaklar dizisinde Bahar'a hayat veren Merve Oflaz, sosyal medya üzerinden konuşulmaya ve cesurluğunu konuşturmaya devam ediyor. Güzel ismin giydiği her kıyafet, hayranlarından tam not alıyor.

23 Mayıs 1988 yılında dünyaya gelen Merve Oflaz, Survivor'da kazandığı birincilik ile gündeme oturdu.

İlk olarak 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Oflaz, Survivor'dan sonra tanınır hale geldi.

Bu tanınırlık yer aldığı dizilerle artmaya başladı. Muhteşem Yüzyıl'da yer alan Oflaz akabinde ise Kalbim 4 Mevsim dizisinde yer aldı.

Not Defteri, Güzel Köylü ve Arka Sokaklar dizisinde yer alan Merve Oflaz, Bahar Komiser karakteri ile akıllara kazındı.

Oflaz diziden kısa bir süre sonra ayrıldı ancak birçok kesin tarafından bu karakterle akıllarda kalmaya devam ediyor.

Hem aşk hayatı hem de başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Oflaz, spordan ise hiç kopmuyor.

Survivor'dan sonra devam eden spor hayatı ile fiziğini koruyan güzel isim, paylaştığı mini elbiseli pozlarla da bunu ortaya koydu.

Merve Oflaz büyüledi

Güzel oyuncu Merve Oflaz, iddialı İspanya pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Merve Oflaz'ın deri tarzına ''Hastanız Merve'' ve ''Yine ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Merve Oflaz, Bir Peri Masalı dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Survivor eski şampiyonu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.