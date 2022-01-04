Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur çıktı! Esmer güzeli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Ezgi karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ela Yörüklü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Başrollerinde Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisi, her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dizide hayat verdiği Ezgi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Ela Yörüklü, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi'nde Veterinerlik okuyor.

Öğrenciliği devam ederken oyunculuk eğitimi alan Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ''Kalk Gidelim'' isimli diziyle yaşadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Yörüklü'nün Instagram'da 246 binden fazla takipçisi bulunuyor.

''KÖLEN OLMAK İSTİYORUM''

Özel hayatıyla da merak edilen ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı cesur kareleriyle herkesi mest ediyor.

Düzgün fiziği ile dikkati çeken güzel oyuncunun pozları takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Yörüklü'nün iddialı pozlarına, ''Kölen olmak istiyorum'', ''Ela Hanım bu ne güzellik'' ve ''On numara fizik!'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün birbirinden iddialı Instagram pozları...