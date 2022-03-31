Arka Sokaklar'ın Ezgi'si göbeğine kadar inen göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı! 'Göğüslerini gözümüze soktun'

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği kareleri paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımıa binlerce beğeni yağdı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Selin Demirci ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, birçok oyuncusunun yıldızı parlattı.

Dizide Cemal'in biricik aşkı Ezgi karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Ela Yörüklü de bu isimlerden biri oldu.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Ela Yörüklü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

VETERİNERLİK OKUDU

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi'nde Veterinerlik okudu.

Öğrenciliğe devam ederken oyunculuk eğitimi alan Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ''Kalk Gidelim'' isimli diziyle yaşadı.

''GÖĞÜSLERİNİ GÖZÜMÜZE SOKTUN''

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ela Yörüklü, paylaştığı cesur kareleriyle herkesi mest ediyor.

Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunan Yörüklü, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Düzgün fiziği ile dikkati çeken güzel oyuncunun pozları takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yörüklü'nün iddialı pozuna, ''Esmer güzeli'', ''Göğüslerini gözümüze soktun'', ''Kölen olmak istiyorum'', ''Ela Hanım bu ne güzellik'', ''On numara fizik'', ''Analar neler doğuluyor'' gibi yorumlar yapıldı.