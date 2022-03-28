Arka Sokaklar'ın güzeli sosyal medyayı yıktı... Zeliş'in göğüsleri açıldı açılacak Hüsnü Komiser!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, sosyal medyadan paylaştığı son kareler ile gündem oldu. Beyaz elbisesi ve göğüs dekolteli kareleri ile Geyik, kuğuya benzetildi.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile başladı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan,İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer alan dizi, 16 sezondur hız kesmedi.

Aksiyona ve polisiyeye doyuran dizide yer alan ve geçtiğimiz sezon ayrılan Yüsra Geyik ise kısa bir süreliğine Camdaki Kız dizisinde yer aldı.

21 Haziran 1990 tarihinde dünyaya gelen ve Arka Sokaklar'dan sonra ilk kez farklı bir projede yer alan Geyik, sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşıyor.

Cesur pozları ile adından söz ettiren Yüsra Geyik, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katıldı.

TÖRENDEN NEFES KESEN POZLAR

"Harika bir gece bu" notunu paylaştığı karelerle dikkati çeken Yüsra Geyik, göğüs dekolteli ebisesi nedeniyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Arkadaşını etiketleyen ve gecenin güzel geçtiğini belirten Yüsra Geyik, beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuya benzetildi.

"Bu ne güzellik" , "Hüsnü Çoban'ın kalbine inecek" , "Göğsün açılmak üzere" yorumlarını alan Geyik, kusursuz fiziğini konuşturdu.