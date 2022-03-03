Arka Sokaklar'ın hırçın komiseri Mesut'un eski eşi Aşk Mantık İntikam'dan çıktı! Siz bir de kızlarını görün...

Arka Sokaklar'ın hırçın komiseri Mesut'un eski eşi Aşk Mantık İntikam'dan çıktı! Siz bir de kızlarını görün...

Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1903 yılında yaptı. Başarılı oyuncunun ilk evliliğini yaptığı eşi ise tıpkı kendisi gibi ünlü bir oyuncu..

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonuna girdi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturuyor.

Polisiye ve aksiyon dolu sahnelerle dikkatleri çeken dizi, Cuma günleri seyircisi ile buluşuyor ve reyting rekorları kırıyor.

Dizinin 16. sezonuna rağmen reytinglerde iyi bir başarı elde etmesi ve sosyal medyada konuşulması ise önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Başarılı projede ilk sezondan beri yer alan Şevket Çoruh, herkesin en sevdiği isim olan Mesut Komiser'e hayat veriyor.

30 Haziran 1973 yılında dünyaya gelen ve sayısız yapımda yer alan oyuncu, Arka Sokaklar sayesinde adını daha fazla duyurma imkanı buldu.

Hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile beğenilen Şevket Çoruh'un eski eşi ise Aşk Mantık İntikam dizisinden çıktı.

Dizide hayat verdiği Zümrüt karakteri ile beğenilen Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh, 1993 yılında hayatını birleştirdi.

OYUNCU ÇİFT 20004 YILINDA AYRILDI

13 Mart 1971 yılında doğan ve sayısız projede boy gösteren Günay Karacaoğlu, 2004 yılında Şevket Çoruh'tan boşandı.

Çiftin, bu evliliklerinden Gülenay adında bir kız çocukları olurken, Şevket Çoruh yeniden evlendi. Başarılı oyuncu 2018 yılında Özge Turna ile evlendi ve ikinci kez baba oldu.

Karacaoğlu, ikinci kez ise 2008 yılında Cengiz Çağatay ile dünya evine girdi. Ancak bu evlilik 4 yıl sürdü ve ikili, 2012 yılında yollarını ayırdı.

İkili kızları için sık sık bir araya geliyor ve bu güzel anları çektirdikleri karelerle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor.

İkilinin kızları Gülenay ise annesine olan benzerliği ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.