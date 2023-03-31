Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı eşiyle şaşırttı! Güzelliği sosyal medyaya damga vurdu: "Suat'ı sollar" Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle akıllara kazınan Özgür Ozan, ailesiyle gündeme geldi. 2006 yılında Neslihan Uğur ile evlenen Ozan, aile hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncunun eşinin güzelliği ise hayranlarından övgüler alıyor.

5 Ocak 1966 yılında Bolu'da dünyaya gelen Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda yer aldı.

1985 yılına kadar profosyonel olarak basket oynayan Ozan, . Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda da yer alan oyuncu, Çocuklar Duymasın dizisi sayesinde ünlendi.

Bu dizide Selami'ye hayat veren Özgür Ozan, uzun bir süre bu karakterle akıllara kazınmayı başardı.

Akabinde Arka Sokaklar dizisine geçen Özgür Ozan, kariyerinin zirvesine çıktı ve ününü ikiye katladı.

Burada Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan, dizinin aniden bitmesiyle birlikte ekranlardan uzak kaldı.

Arka Sokaklar'ın yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyor ancak Ozan'ın ailesi gündem oldu.

Başarılı ismin aile hayatı ve eşi, hayranlarından tam not aldı.

Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle büyüledi

Aile hayatını magazin dünyasından uzak tutan Özgür Ozan, aile hayatıyla gündem oldu. Özgür Ozan'ın gözlerden uzak tuttuğu minik ailesi, herkesin ilgisini çekti.

Başarılı ismin eşi ise tanıdık çıktı. 2006 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini sevenleriyle paylaşmıştı.

Daha önce sanat yönetmenliği ve yapım sorumlusu gibi görevler üstlenen Neslihan Uğur, 2000'lerin başında Çocuklar Duymasın dizisinin kamera arkası ekibinde çalıştı.

Neslihan Uğur ve Özgür Ozan'ın arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü. 2006 yılında evlenen ikilinin 1 yıl sonra 'Deniz' adını verdikleri bir oğulları oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ikinci kez anne baba olan Özgür Ozan ve Neslihan Uğur, aile hayatıyla göz dolduruyor. İkilinin sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor.