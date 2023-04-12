Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Şevket Çoruh'u gördü, ekranı öpücüğe boğdu! "Başka türlü görüşemiyoruz" Arka Sokaklar dizisinin iki yıldızı, ekrandan hasret giderdi. Özgür Çoban, Şevket Çoruh'u görünce öpücükler atarak paylaşım yaptı. Çoban, "Başka türlü görüşemiyoruz" notunu düştü.

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i ve Hüsnü Çoban'ı unutulmaz iki karakter oldu.

Dizide iki dost ve meslektaşı oynayan ikili, set dışında da arkadaşlığını sürdürüyor.

17 yıllık rol arkadaşı olan Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, şimdilerde yoğunluktan dolayı görüşemiyor.

Şevket Çoruh, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'Tetikçinin Oğluu'nun başrolü oldu. Çoruh'u ekranda gören Özgür Ozan ise sessiz kalamadı.

Ekranı öptü

Özgür Ozan Tetikçinin Oğlu'nun ilk bölümünü izleyince resmen ekranı öptü.

Ozan ekranda arkadaşı Çoruh'u görünce ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi.

Paylaşımı beğenen Şevket Çoruh ise "Sağ ol Çobanspor" diyerek Ozan'ın Arka Sokaklar dizisindeki rolüne gönderme yaptı.