Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın değişimi pes dedirtti

Survivor Türkiye yarışması ile ünlenen daha sonra Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Komiser Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olarak öne çıkıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırladı.

Dizide hayat verdiği Komiser Murat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş da bu isimlerden biriydi.

Uzun yıllar dizide boy gösteren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkati çekmiş ve genç kızların kalbini çalmayı başarmıştı.

Pektaş, dizide komiser Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik ile karı-kocayı oynadı.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Ancak bu aşk setin dışına taştı ve ikili 2008 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı.

Ancak Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 3 yıl sürdü ve ikili 2011 yılında boşandı.

Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi.

İki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın son hali merak konusu oldu.

MANEVİYATA YÖNELMİŞTİ

Bir dönem Hac ve Umre turizmi işine giren Pektaş, bundan sonraki projelerde 'Türkan Şoray kuralları' uygulayacağını açıklamıştı.

Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Umre ziyareti yapan Pektaş'ın sarık ve cübbe giydiği ve gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

Sosyal medya hesabından oğluna dair sık sık paylaşım yapan Uğur Pektaş'ın yıllar içinde epey değiştiği görüldü.