Petrol
109.31
-1.65%
Euro
16.37
0.72%
Dolar
14.85
1.35%
Altın
952.85
1.51%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
588.519
-4.59%
BTXN Coin
39.11
1.98%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    • Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın değişimi pes dedirtti

    Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın değişimi pes dedirtti

    Survivor Türkiye yarışması ile ünlenen daha sonra Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Komiser Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 22:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın değişimi pes dedirtti

    Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olarak öne çıkıyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

    Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırladı.

    Dizide hayat verdiği Komiser Murat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş da bu isimlerden biriydi.

    Uzun yıllar dizide boy gösteren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkati çekmiş ve genç kızların kalbini çalmayı başarmıştı.

    Pektaş, dizide komiser Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik ile karı-kocayı oynadı.

    DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

    Ancak bu aşk setin dışına taştı ve ikili 2008 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı.

    Ancak Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 3 yıl sürdü ve ikili 2011 yılında boşandı.

    Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi.

    İki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın son hali merak konusu oldu.

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #1

    MANEVİYATA YÖNELMİŞTİ

    Bir dönem Hac ve Umre turizmi işine giren Pektaş, bundan sonraki projelerde 'Türkan Şoray kuralları' uygulayacağını açıklamıştı.

    Maneviyata yönelen Uğur Pektaş'ın oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdiği iddia edilmişti.

    Geçtiğimiz yıllarda Umre ziyareti yapan Pektaş'ın sarık ve cübbe giydiği ve gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #2

    DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

    Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

    Sosyal medya hesabından oğluna dair sık sık paylaşım yapan Uğur Pektaş'ın yıllar içinde epey değiştiği görüldü.

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #3

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #4

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #5

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #6

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #7

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #8

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #9

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #10

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #11

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #12

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #13

    Arka Sokaklar ın komiser Murat ıydı! Gamze Özçelik in eski eşi Uğur Pektaş ın değişimi pes dedirtti #14


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Instagram'da veri tasarrufu nasıl açılır
    Teknoloji

    Instagram'da veri tasarrufu nasıl açılır

    Joan Laporta: Galatasaray maçı kolay olmayacak
    Avrupa Ligi

    Joan Laporta: Galatasaray maçı kolay olmayacak

    Görüş Bildir