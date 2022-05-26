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    • Arka Sokaklar'ın Metin'i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban'a yeni gelin!

    Arka Sokaklar'ın Metin'i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban'a yeni gelin!

    Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı. Göksel'in aşk dolu paylaşımına sosyal medya hayranları kayıtsız kalamadı.
    • 26.05.2022 - 17:41
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    Arka Sokaklar'ın Metin'i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban'a yeni gelin!

    Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile devam ediyor.

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, reytinglerde hatırı sayılır bir başarı elde ediyor.

    Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizide Furkan Göksel, Metin Çoban'a hayat veriyor.

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Göksel, Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

    Arka Sokaklar dizisindde çocuk oyuncu olarak ekran serüvenine başlayan Furkan Göksel, ara verdiği diziye geri döndü.

    Kısa bir mola veren ve diziye geri dönen Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile olan aşkını sosyal medyadan yayınlamaktan çekinmiyor.

    Kader Bozkurt'un fotoğrafını paylaşan ve aşka gelen Furkan Göksel için, sosyal medyadan yorum yağdı.

    Furkan Göksel fena aşık oldu

    Furkan Göksel, kız arkadaşıyla yemeğe çıktığı anların karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kader Bozkurt o gönderinin altına, "Gördüğüm en güzel şeysin" yorumunu düştü.

    Aynı gönderiyi kaydırmalı post olarak Kader Bozkurt da kendi hesabından paylaştı. Göksel ise o gönderiye, "Gözbebeğim" diye yazdı.

    Arka Sokaklar ın Metin i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban a yeni gelin! #1

    Kader Bozkurt tarzı ve giyimiyle magazin gündeminde oldukça konuşulmuş, sosyal medyada takipçi sayısını artırmıştı.

    Arka Sokaklar ın Metin i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban a yeni gelin! #2

    Arka Sokaklar ın Metin i romantik bir aşık çıktı, öyle bir kare paylaştı ki... Hüsnü Çoban a yeni gelin! #3


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