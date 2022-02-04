Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisini öp öp doyamadı! 'Böyle güzel kızı bulmuşsun...'

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, sevgilisi ile kameralara poz verdi. Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Göksel, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk dolu kare ile herkesi mest etti.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, 16 sezonu ile devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, yaşanan ayrılıklarla gündem olmuştu.

Dizinin ana kadrosunda yer alan bazı isimlerle yollar ayrılırken, Metin'i canlandıran Furkan Göksel ise geri döndü.

Oyuncunun geri dönmesi herkesi sevindirirken, Göksel'in gerçek aşkı ve verdiği pozlar gündem olmaya başladı.

Dizide Asiye isimli bir karakterle evlenen ve boşanan Furkan Göksel'in kalbinde biri olup olmadığı hep merak ediliyordu.

Oyuncu bu merakı aşkıyla paylaştığı kareler sayesinde giderdi ve sevgilisinin güzelliği göz doldurdu.

FURKAN GÖKSEL AŞKA GELDİ

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Furkan Göksel, Kader Bozkurt'la aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Göksel, bu durumu daha fazla sürdüremedi. Özel hayatını artık saklamayan oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kader Bozkurt, oyuncu sevgilisi Furkan Göksel ile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Bozkurt, sevgi dolu paylaşımlarına ''Kalbe çiçek açtıran'', ''Oyun arkadaşım'' ve ''Aşk ortağım'' gibi notlar düşüyor.

Furkan Göksel ve Kader Bozkurt'un aşk pozlarına sosyal medyada ''Büyümüş de aşık olmuş'' ve ''Fıstık gibi kız'' tarzında yorumlar yapılıyor.