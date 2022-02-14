Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i ile Doktorlar Suat'ın arasındaki gerçek şoke etti! Meğer yıllar önce...

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i ile Doktorlar Suat'ın arasındaki gerçek şoke etti! Meğer yıllar önce...

Arka Sokaklar dizisinde yer alan Oya Akar, Selin Demirci karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu beğeni toplarken, yıllar önce yer aldığı dizi ve rol arkadaşı ise herkesi şaşırttı.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisi, 16. sezonu ile devam ediyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Akar gibi isimler yer alıyor.

16 sezondur heyecanını kaybetmeyen aksiyon dolu dizide Oya Akar, 2015 yılından beri Selin Demirci karakterine hayat veriyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ve birçok projede yer alan Akar, Arka Sokaklar'la özdeşleşti.

Dizide Mesut Komiser ile partner olan ve uyumlarından dolayı beğenilen Oya Akar'ın yıllar önce Doktorlar dizisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Doktorlar'ın final verdikten sonra başlayan yeni bölümlerinde yer alan Akar, Gülümsün Kaya olarak diziye girdiği ve Suat'ın yerine kalp doktorluğunu üstlendiği görüldü.

OYA AKAR'IN DOKTORLAR DÖNEMİ

Başrollerinde Melike Güner, Kutsi ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi, final verdikten kısa bir süre sonra yeniden başlamıştı.

Yasemin Ergene'nin diziden ayrılmasından sonra yeni karakterlerin dahil olduğu projede yer alan Oya Akar, Gülümsün Kaya karakterine hayat verdi.

2010- 2011 sezonlarında dizide yer alan oyuncunun, kalp doktoru Suat'ın yerine hastaneye geldiği görülüyor. Suat'ın dizide yer aldığı ancak bir kaza nedeniyle komada olduğu ise diğer detaylardan birisi...

Şimdilerde Arka Sokaklar'da fırtına gibi esen Oya Akar'ın o dönemlerde de çok güzel olduğu dikkatlerden kaçmadı.

12 Ocak 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ve 2005 yılında Şöhret dizisinde Gülçin isimli genç kızı canlandıran Akar, sektörde başarılı yapımlarda yer aldı.

Sırasıyla; Ümit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde yer alan oyuncu, Selin karakteri ile ününe ün kattı.