Arka Sokaklar'ın Şener'i Yeşilçam'ın unutulmaz kabadayısı... Hikmet Taşdemir'in son hali ortaya çıktı! Canlandırdığı kötü karakterle Yeşilçam’a damga vuran isimler arasına giren Hikmet Taşdemir, ekranlardan uzak ve sakin bir yaşam sürüyor. Yeşilçam filmlerinden ve Arka Sokaklar'dan tanınan Taşdemir, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

1942 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Hilmi Taşdemir, askeri okul sınavlarını kazandı ancak yarım bıraktı.

Okulu bıraktıktan sonra bir fabrikada çalışmaya başlayan Taşdemir, burada acı bir olay yaşadı ve parmağını kaybetti.

Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başlayan oyuncu, burada Yılmaz Güney ile tanıştı.

Güney, Taşdemir'i Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynattı ve Yeşilçam'a girmesine vesile oldu.

Birçok filmde yer alan Yeşilçam'ın kabadayısı olarak akıllara kazınan Taşdemir, aynı zamanda da 55 yıllık mutlu bir evlilik sürüyor.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde yer alan başarılı isim, yeniden ortaya çıktı ve son haliyle gündem oldu.

Hilmi Taşdemir'in son hali

Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vurdu.

Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısı olan Hilmi Taşdemir, Arka Sokaklar'dan sonra ortadan kayboldu.

Eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan oyuncu, sakin bir yaşamı tercih etti. Kemal Sunal dahil olmak üzere birçok başarılı isim ile birlikte yer alan Taşdemir, unutulmadığını da gözler önüne sermiş oldu.

İşte Hilmi Taşdemir'in son hali...