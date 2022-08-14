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    Arka Sokaklar'ın Suat'ını yıkan haber! Dizide beraber yer almışlardı ama...

    Bugün hayatını kaybeden Süreyye Gürsel Evren'in Arka Sokaklar dizisinde Suat'a hayat veren Figen Evren'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.
    • 14.08.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:59
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    Arka Sokaklar'ın Suat'ını yıkan haber! Dizide beraber yer almışlardı ama...

    Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16 sezondur seyirci karşısına çıkıyor.

    2022-2023 yılında 17. sezonu ile seyirci karşısında olmaya hazırlanan diziden bugüne kadar sayısız oyuncu geldi - geçti.

    Bu oyunculardan birisi olan Figen Evren, dizide Hüsnü Çoban'ın eşi Suat Çoban karakterine hayat verdi.

    1965 yılında Ankara'da doğan Figen Evren, Bir Demet Tiyatro'da oynadığı "Elmas" karakteriyle tanındı.

    Tiyatro ve dizilerde yer alan oyuncunun asıl ünü ise Arka Sokaklar sayesinde geldi. Arka Sokaklar'ın Suat'ı olarak anılan Figen Evren, büyük bir acıyla sarsıldı.

    Pek çok yapımda yer alan ve son olarak da Masumlar Apartmanı'nda yer alan Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

    Meğer ablasıymış...

    Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Yasak Elma ve son olarak Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kardeşi tanıdık çıktı.

    Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren'in, Süreyya Gürsel Evren'den 3 yaş büyük ablası olduğu öğrenildi. Figen Evren tarafından konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

    Arka Sokaklar ın Suat ını yıkan haber! Dizide beraber yer almışlardı ama... #1

    Olayın geçmişi

    İddiaya göre gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu, gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti. Sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar Apartmanı’nda rol alan oyuncu olduğu tespit edildi.

    Polisten alınan bilgilere göre TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda rol alan 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

    Arka Sokaklar ın Suat ını yıkan haber! Dizide beraber yer almışlardı ama... #2Arka Sokaklar ın Suat ını yıkan haber! Dizide beraber yer almışlardı ama... #3


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