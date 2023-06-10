Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın son halini gören şok oldu! Yakışıklılığıyla dikkat çekti.. Arka Sokaklar dizisinde Tekin Çoban karakterine hayat veren genç oyuncu Onur Bay'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Onur Bay'ın son hali..

Kanal D ekranlarında uzun yıllar boyunca ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren genç oyuncu Onur Bay'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Dizide Hüsnü Çoban karakterinin küçük oğlu Tekin Çoban karakterine hayat veren genç oyuncu uzun yıllar yer aldığı Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazındı.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Onur Bay, İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

İlk kez 2005 yılında yayınlanan Köpek isimli dizide rol alarak oyunculuğa adım atan Onur Bay, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle kariyerine devam etti ve uzun süre bu dizide rol aldı.

27 yaşında olan Onur Bay'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sosyal medyayı aktif olara kullanan genç oyuncunun bazı Instagram pozlarını sizler için derledik.

İşte Onur Bay'ın son hali..