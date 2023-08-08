Arka Sokaklar'ın Tunç'u büyüdü, son hali aşık etti! "Eh seni tokmak kafa" Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'in oğlu Tunç'u canlandıran Kerimhan Duman, son pozlarıyla beğeni topladı.

Şimdilerde yeniden sete çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar, birçok çocuk yıldıza sahne oldu.

Arka Sokaklar'ın en sevilen karakteri Mesut Komiser'in oğlunu canlandıran Kerimhan Duman, o isimlerden birisi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kerimhan Duman, şimdilerde 26 yaşında bir delikanlı.

Tokmak kafa büyüdü

1996 İstanbul doğumlu olan Kerimhan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, diplomasını aldı.

"Tokmak kafa" lakabıyla hafızalara kazınan Duman, aynı zamanda e-spor sektörüyle ilgileniyor.

Instagram'da paylaşım yapan ünlü isim, son haliyle dikkat çekti.

Gittikçe yakışıklı olan Kerimhan Duman'ı görenler, beğenmeden geçmedi.